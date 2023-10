Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Rollerfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht (10.10.2023)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Mann ist auf der Tannstraße am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, mit einem Motorroller gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein 66-Jähiger fuhr mit seinem Roller Piaggio auf der Tannstraße in Richtung Schramberger Straße, prallte ohne fremde Beteiligung mit einem am Straßenrand stehenden Sicherungskasten zusammen und stürzte. Die mit dem Rettungsdienst verständigten Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem leicht verletzten Rollerfahrer fest. Ein Alkoholtest war dem Mann nicht möglich. Zusätzlich zur Behandlung seiner Verletzungen musste der 66-Jährige im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er gelangt wegen des Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss zur Anzeige.

