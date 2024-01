Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall zwischen Radfahrer und Pkw-Lenker in der Arthur-Gruber-Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Sonntag (28.01.2024) gegen 15:40 Uhr in der Arthur-Gruber-Straße in Sindelfingen. Ein 76-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Arthur-Gruber-Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Vaihinger Straße kreuzte auf dem Radweg, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, ein 58-jähriger Radfahrer die Fahrbahn. Dies erkannte der Mercedes-Lenker mutmaßlich zu spät es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Kollision fiel der Radfahrer auf die Motorhaube des Mercedes und im Anschluss auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro.

