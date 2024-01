Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Mountainbike-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 56 Jahre alter Mann am Sonntag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 12.00 Uhr mit seinem Mountainbike gestürzt war. Der 56-Jährige war auf dem Bettelsmannweg im Krummbachtal bei Gerlingen nahe einer Sporthalle unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

