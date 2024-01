Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Bisher unbekannter Täter gelangte am Freitag, in der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 22:00 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Obere Bühlstraße, indem er die Scheibe der Terrassentüre einschlug. Das Haus wurde durchwühlt und Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 4050 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.

