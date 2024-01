Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 100.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Gemarkung Holzgerlingen. Ein 33-jähriger Lenker eines Mercedes G 500 befuhr die B 464 von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen. Kurz nach der Einmündung zur Tübinger Straße (Holzgerlinger First) fuhr der 33-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf den vorausfahrenden Mercedes EQE 300 eines 30-Jährigen auf. Der EQE wurde infolge des Aufpralls noch auf den vor ihm fahrenden Peugeot Expert eines 60-Jährigen aufgeschoben. Der 30-Jährige und der 60-Jährige wurden leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, der 60-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der 33-Jährige und die beiden mitfahrenden Kinder im Alter von einem Jahr und fünf Jahren blieben unverletzt. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Richtungsfahrbahn Böblingen bis kurz vor 16:00 Uhr gesperrt werden. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit mehreren Fahrzeugen.

