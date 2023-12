POL-PDLD: Flemlingen - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung vom 06.12.2023; 13:16 Uhr

Wörth am Rhein (ots) - Am Dienstag nach Schulende gegen 12:45h wurde einem 13-jährigen Kind von einer Gruppe Kindern in Wörth in der Mozartstraße an einer Bushaltestelle eine Bauchtasche entrissen. Bereits auf der Busfahrt von Kandel nach Wörth wurde das Opfer vom Rädelsführer geschlagen und von mehreren Kindern drangsaliert. Nachdem der 13-jährige Junge an der ...

mehr