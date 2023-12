Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Schwegenheim (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 in nördliche Richtung. An der Ausfahrt Lingenfeld Süd fuhr er von der B9 ab und wollte auf die K31 in Richtung Schwegenheim abbiegen. Ein 83-jähriger Autofahrer, der in Richtung Lingenfeld fahren wollte, übersah den Abbiegenden und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zur Kollision, bei der beide Autofahrer leicht verletzt wurden.

