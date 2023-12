Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B9, Abfahrt Schwegenheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 20 000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit drei Beteiligten Fahrzeugen am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr. Die 83 Jahre alte Verkehrsunfallverursacherin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wollte mit ihrem PKW als Wartepflichtige die K31 von Lingenfeld kommend in Richtung Schwegenheim befahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von der Abfahrt der Bundesstraße 9 kommenden 28-Jährigen aus dem Speyrer Raum. Nachdem es zur Kollision der beiden Fahrzeugführer kam, gerieten diese in den Gegenverkehr und stießen mit dem dort verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugführer zusammen. Da an der Unfallstelle Fahrzeugteile lagen und die Fahrbahn verschmutzt war, musste bis zur vollständigen Bergung die Abfahrt der B9 Schwegenheim und Teile der K31 voll gesperrt werden. Umleitungen wurden durch die Straßenmeisterei eingerichtet, wodurch es zu keinerlei Verkehrsbehinderungen kam.

