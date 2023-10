Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 29-Jähriger wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen, 17. Oktober 2023, Wohnungen in Gelsenkirchen und Essen durchsucht. Nach Auswertungen von Telefondaten und sich daran anschließenden umfangreichen Ermittlungen bestand gegen mehrere Personen der Verdacht des illegalen Handels von Betäubungsmitteln. In Schalke-Nord waren bei dem Zugriff um sechs Uhr auch Spezialkräfte im Einsatz, da Hinweise vorlagen, der 29-jährige Tatverdächtige verfüge über eine Schusswaffe. Die Beamten trafen den Mann an und nahmen ihn fest, um einen durch die zuständige Staatsanwaltschaft Essen erwirkten Haftbefehl zu vollstrecken. Bei dem Beschuldigten wurden mehrere tausend Euro Bargeld gefunden und sichergestellt. Eine Waffe fanden die Beamten nicht. Bei der Durchsuchung der Wohnung einer 24 Jahre alten Gelsenkirchenerin fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana, das ebenfalls sichergestellt wurde. Ebenfalls durchsucht wurden die Wohnungen von zwei 21 und 27 Jahre alten Männern. Einer von ihnen wohnt ebenfalls in Gelsenkirchen, der andere in Essen. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Beweismittel, unter anderem Mobiltelefone, sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

