Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann belästigt junge Frau in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Weil sich ein bislang unbekannter Mann am Freitagabend, 13. Oktober 2023, um 18.45 Uhr im Von-Wedelstaedt-Park an der Parkstraße entkleidete, rückte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei aus. Eine 15-jährige Gelsenkirchenerin hatte zu diesem Zeitpunkt auf einer der dortigen Bänke gesessen. Als sie aufstand, um den Park fußläufig zu verlassen, stellte sich ihr ein Mann in den Weg und zog sich unmittelbar vor ihr seine Hose herunter. Der Unbekannte war unter der Hose gänzlich unbekleidet, woraufhin die Gelsenkirchenerin fluchtartig die Parkanlage verließ. An ihrer Wohnanschrift angekommen schilderte sie ihrer Mutter den Vorfall, die sofort die Polizei alarmierte. Eine Fahndung nach dem Mann im Bereich des Parks verlief allerdings erfolglos.

Der Mann hatte schwarze Haare, einen schwarzen Bart, eine kräftige Statur, war circa 1,75 Meter groß und hatte ein Fahrrad dabei. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches im Bereich des Von-Wedelstaedt-Parks beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell