Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Horst - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Freitag, 13. Oktober 2023, gegen 5.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Horst. Im Einmündungsbereich der Straße Im Neuen Kamp/Johannastraße kollidierten die Autos eines 35-jährigen Bottropers und eines 43-jährigen Gelsenkircheners. Der Mann aus Bottrop verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der Gelsenkirchener wurde zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden massiv beschädigt. Ein geparktes Fahrzeug einer 28-jährigen Gelsenkirchenerin wurde durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei dem zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6252 oder der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden.

