POL-SO: Einbruch in die Kommunalen Betriebe

Soest (ots) - Am Montag, um 21:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt Vor dem Walburgertor zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter beabsichtigte mit einer gefüllten Umhängetasche das Geschäft, über den Kassenbereich, zu verlassen. Als die Kassiererin den Mann bat die Tasche zu öffnen, zögerte er. Sie nahm die Tasche an sich um hinein zu schauen. In der Tasche befanden sich mehrere Zigarettenschachteln. Plötzlich versuchte der ...

mehr