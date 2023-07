Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Montag, um 21:00 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt Vor dem Walburgertor zu einem versuchten räuberischen Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter beabsichtigte mit einer gefüllten Umhängetasche das Geschäft, über den Kassenbereich, zu verlassen. Als die Kassiererin den Mann bat die Tasche zu öffnen, zögerte er. Sie nahm die Tasche an sich um hinein zu schauen. In der Tasche befanden sich mehrere Zigarettenschachteln. Plötzlich versuchte der unbekannte Mann die Tasche aus den Händen der Kassiererin zu reißen. Der Versuch schlug fehl und der Unbekannte flüchtete ohne Diebesgut, in Richtung Schwarzer Weg. Bei der "Rangelei" um die Tasche, wurde die 57-jährige Kassiererin aus Beckum leicht verletzt. Auf der Flucht verlor der Täter seine schwarze Basecap und ließ ein Fahrrad zurück, mit dem er zuvor zum Supermarkt gekommen war. Die Basecap, das Fahrrad und die Umhängetasche wurden sichergestellt. Das Diebesgut wurde wieder an den Markt ausgehändigt. Der flüchtige Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 170 cm groß, zwischen 20 bis 25 Jahre alt, eine schlanke Figur, dunkle lockige Haare und trug eine schwarze Jacke mit einer schwarzen Jogginghose. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell