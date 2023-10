Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach versuchter Vergewaltigung und Messerstich festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 03 Uhr drang ein 37jähriger stark alkoholisierter Mann gewaltsam in die Wohnung einer ihm offensichtlich unbekannten 22jährigen ein und kündigte an, mit ihr Sex haben zu wollen. Die 22jährige schrie um Hilfe, woraufhin ihr 26jähriger Schwager aus der Nachbarwohnung herbeieilte. Im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen dem 37jährigen und dem Schwager schlug der Tatverdächtige mit dem Gesicht auf den Boden des Flurs auf. Der Schwager wurde dabei durch einen Messerstich in den Oberschenkel verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete und konnte letztlich im Umfeld durch weitere Familienangehörige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er ist ohne festen Wohnsitz und wurde festgenommen.

Beide verletzten Personen wurden Krankenhäusern zugeführt. Lebensgefahr besteht bei beiden nicht. Dem Tatverdächtigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

