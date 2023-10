POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Recklinghausen

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Auseinandersetzung in der Bußmannstraße am späten Donnerstagabend, 12. Oktober 2023, wurde ein Gelsenkirchener zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige war laut eigener Aussage mit einem ihm flüchtig bekannten Mann am Vortag aneinandergeraten. Am Donnerstagabend kam es dann gegen 23.20 Uhr zur handgreiflichen Auseinandersetzung. Der Unbekannte war dort ...

