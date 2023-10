Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handgreifliche Auseinandersetzung in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Bußmannstraße am späten Donnerstagabend, 12. Oktober 2023, wurde ein Gelsenkirchener zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 40-Jährige war laut eigener Aussage mit einem ihm flüchtig bekannten Mann am Vortag aneinandergeraten. Am Donnerstagabend kam es dann gegen 23.20 Uhr zur handgreiflichen Auseinandersetzung. Der Unbekannte war dort mit einer Handvoll weiteren Männern aufgetaucht. Zwei 48 und 44 Jahre alte Gelsenkirchener, die die Auseinandersetzung mitbekommen hatten und dazwischen gehen wollten, wurden daraufhin aus der Gruppe heraus mit Reizgas besprüht. Kurz darauf flüchtete die Gruppe wieder. Der 40-Jährige war zuvor geschlagen und getreten worden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Tathergang machen oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

