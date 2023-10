Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel sind am Mittwoch, 11. Oktober 2023, ein Gelsenkirchener und eine Gladbeckerin verletzt worden. Ein 59-Jähriger fuhr zusammen mit seiner 57 Jahre alten Begleiterin gegen 18.20 Uhr auf einem Roller über die Polsumer Straße in Richtung Nordring. Gleichzeitig fuhr ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Auto von einem angrenzenden Tankstellengelände und beabsichtigte, ebenfalls auf die Polsumer Straße in Richtung Nordring abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Gelsenkirchener und die Gladbeckerin auf dem Roller verletzt wurden. Sie wurden zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Polsumer Straße in Richtung Nordring zeitweise gesperrt werden.

