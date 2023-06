POL-PDWIL: Ergänzungen zum Verkehrsunfall

Wittlich (ots) - Am 16.06.2023 kam es im Zeitraum von 11:45 Uhr bis 13:00 Uhr im Pleiner Weg in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Im genannten Zeitraum wurde an einem am Straßenrand geparkten Opel der linke Außenspiegel beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnten vom Unfallverursacher Fahrzeugteile aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich, unter 06571/9260, zu melden. Rückfragen ...

