Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen und verletzen 63-Jährigen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 63-Jähriger am Dienstagabend, 10. Oktober 2023, von bislang unbekannten Tätern verletzt worden ist. Gegen 21.40 Uhr wurden Polizeibeamte zur Cranger Straße in Erle alarmiert, wo der Mann in Höhe der Bahnstraße bereits in einem Rettungswagen behandelt wurde. Er gab an, von zwei unbekannten Tätern mit roten und schwarzen Haaren geschlagen und verletzt worden zu sein. Weitere Angaben konnte er nicht machen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang und den Tätern machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell