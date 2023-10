Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Beckhausen in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Weil es am Montagnachmittag, 9. Oktober 2023, um 17.10 Uhr zu einer Schussabgabe ohne Verletzte auf der Straße Ellinghorst gekommen ist, fuhren mehrere Streifenwagen zu der Örtlichkeit. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie vor Ort keine gegenwärtige Gefahr feststellen. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren schilderten den Polizisten, was zuvor in dem Mehrfamilienhaus passiert ist. Ein Nachbar hatte die beiden Gelsenkirchenerinnen im Treppenhaus zur Ruhe ermahnt und dabei mit einer Pistole hantiert. Kurz darauf war ein lauter Knall zu hören, weshalb die Mädchen von einer Schussabgabe ausgingen und fluchtartig das Gebäude verließen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 54-jährigen Gelsenkirchener vor Ort an und fixierten ihn in seiner Wohnung mit Handfesseln. In der Wohnung stellten die Polizisten die beschriebene Pistole, weitere Waffen und verbotene Gegenstände fest. Folglich wurde der Gelsenkirchener zur Polizeiwache gebracht und in Gewahrsam genommen. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Bei der Spurensuche im Treppenhaus wurden keine Patronenhülsen und Einschusslöcher gefunden. Die in der Wohnung befindlichen gefährlichen Gegenstände wurden sichergestellt.

