POL-GE: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein Gelsenkirchener ist am Dienstagnachmittag, 10. Oktober 2023, bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt schwer verletzt worden. Der 71-Jährige beabsichtigte um 15.10 Uhr die Hiberniastraße an der Fußgängerampel mit der Kreuzung Husemannstraße zu überqueren. Zeitgleich bog ein 60-jähriger Hattinger mit seinem Auto von der Husemannstraße auf die Hiberniastraße in Richtung Rotthauser Straße ab. Dabei kam es zur Kollision. Der Fußgänger wurde noch vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 60-Jährige kam mit einem Schock zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

