Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 07.10.2023, im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, beim Vorbeifahren oder Ausparken, einen auf dem Kaufland Parkplatz geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am geschädigten Pkw, ein VW Golf, entstand linksseitig ein Sachschaden in Höhe von 3000,00EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim (07261-6900) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell