Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 08.10.2023 gegen 18.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Hockenheim / Schwetzinger Straße in Fahrtrichtung des dortigen Baggersees. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam ein 48jähriger Fahrzeugführer mit seinem SUV-Mercedes von der Fahrbahn ab, fuhr eine ca. 5 Meter hohe Böschung hinab und überschlug sich mit dem Pkw. Nachdem der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam, konnten sich der Fahrzeugführer sowie ein 12jähriges Kind selbständig aus dem verunfallten Pkw befreien. Der Fahrer sowie das Kind erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen, welche in einem angrenzenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Zudem wurde dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine durch die Polizei angeordnete Blutprobe entnommen, da der 48jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,74 Promille. Der Mercedes wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt, der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 65.000 Euro.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde zur Vorbereitung der Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

