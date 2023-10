Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Neckarstadt: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw.

Mannheim (ots)

Am 06.10.2023 gegen 13.20 Uhr ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein 27jähriger Radfahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage für Fußgänger. Der Radfahrer überquerte auf dem Fußgängerfurt Höhe der Maybachstraße die Waldhofstraße in Richtung Paul-Gerhardt-Straße. Durch den Rotlichtverstoß kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten 53jährigen Mercedes Fahrer. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich eine Gehirnerschütterung zu, welche in einem anliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Nach kurzer Behandlungsdauer konnte der Unfallverursacher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

