Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

RNK - Tragischer Unglücksfall im Bereich der Bahnhofsanlage

Schwetzingen / RNK (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich im Bereich der Bahnhofsanlage Schwetzingen ein tragischer Unglücksfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, geriet ein Jugendlicher im Bereich abgestellter Güterwagons mit der stromführenden Oberleitung in Kontakt, in deren Folge er leider verstarb. Ein zweiter Jugendlicher erlitt keine körperlichen Verletzungen. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

