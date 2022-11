Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Einbruch in Vereinsheim des Hundevereins in Schwarzerden

Freisen OT Schwarzerden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht in ein Gerätelager des Hundevereins Weiselberg in Schwarzerden einzubrechen. Das Gelände abseits von bebautem Gebiet auf einer Freifläche im Wald ist frei zugänglich zu erreichen. Der Versuch die Tür des dortigen Gerätelagers am Vereinsheim aufzubrechen gelang glücklicherweise nicht. Trotzdem ist ein Sachschaden an der Tür entstanden. Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei St. Wendel sucht nach Zeugen, die entsprechende Feststellungen im Bereich der Örtlichkeit gemacht haben.

