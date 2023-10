Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall, PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich nach einem Unfall in Hockenheim / Schwetzinger Straße in Richtung Baggersee Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Nach derzeitigem Sachstand kam ein Mercedes-Fahrer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr eine ca. 5-Meter hohe Böschung hinab. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer sowie dessen Beifahrer konnten sich alleine aus dem Fahrzeug befreien. Zu Verletzungen sowie Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

