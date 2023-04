Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 80-Jähriger an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben

Lingen (ots)

Wie wir berichteten, kam es am 19. März zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 80-Jähriger mit seinem Dreirad gegen 14.45 Uhr die Estringer Straße befuhr und beabsichtigte nach rechts auf die B70 abzubiegen. Dabei übersah er die auf der B70 in Richtung Lingen fahrende 58-jährige Fahrerin eines Hyundai Santa Fe. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 80-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Wie das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen nun mitteilte, ist der 80-Jährige gestern aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben.

