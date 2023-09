Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Verkehrsunsicheres Fahrzeug

Am Donnerstag zog die Polizei einen bosnischen Reisebus auf der A8 am Aichelberg aus dem Verkehr.

Der Bus war am Nachmittag in Richtung Stuttgart unterwegs. Eine Polizeistreife beobachtete die auffällige Fahrweise des 38-Jährigen. Denn sein Fahrzeug zog augenscheinlich deutlich nach links und der Mann musste gegenlenken. Bei der Kontrolle des Buses entdeckten die Beamten gravierende Mängel. Die Bremse zeigte nur eine eingeschränkte Bremskraft. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Der Reisebus wurde deshalb einem Sachverständigen in Eislingen vorgeführt. Der begutachtete das Fahrzeug und stufte dieses als verkehrsunsicher ein. Auch die Lenkung zeigte Mängel und in der unverschlossenen Toilette war der Boden durchgerostet. Außerdem war mehrfach die Beleuchtung defekt. Durch einen falschen Motor fand zudem keine Abgasreinigung statt. Die Fahrt war deshalb für den 38-Jährigen sowie den Fahrgästen beendet.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren tausend Euro bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

