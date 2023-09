Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto in Flammen

Am Donnerstag brannte auf einem Parkplatz bei Herbrechtingen ein Opel.

Bereits seit etwa drei Wochen stand ein Opel Omega auf einem Wanderparkplatz an der L1079 zwischen Hausen und Setzingen. Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus. Denn laut eines Zeugen stand das Auto in Vollbrand. Wie der Opel in Brand geriet ist bislang unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Schaden an dem Fahrzeug ist bislang unklar. Der Polizeiposten Herbrechtingen vermutet Brandstiftung und ermittelt nun, wer dafür verantwortlich sein könnte. Dazu hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07324/919014 zu melden.

