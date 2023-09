Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wonsheim (ots)

Am Samstag, dem 16.09.2023 um 21:25 Uhr, befährt ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 409 in Fahrtrichtung Ortsmitte in Wonsheim. An der Einmündung zur Siefersheimer Straße fährt der Fahrzeugführer geradeaus weiter und kollidiert im Rahmen der Fahrt mit einer Hauswand, wobei er sich Verletzungen zuzieht.

Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten kann während der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt sodann einen Wert von 0,85 Promille.

Aufgrund der bestehenden Alkoholisierung wird dem 55-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin muss sich dieser nun strafrechtlich verantworten.

