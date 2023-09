Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Lonsheim (ots)

Montag, 11.09.2023, gegen 14:41 Uhr:

Am Montagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 408 zwischen Bornheim und dem Kreisverkehr am sogenannten "Kronkreuz". Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer und ein 71-jähriger Motorradfahrer befuhren hintereinander die L408 aus Bornheim kommend in Richtung Kronkreuz. Kurz hinter der Anschlussstelle zur BAB 61 wollte der Pkw-Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen und bremste hierfür ab. Der Motorradfahrer erkennt das Abbiegemanöver zu spät und fährt nahezu ungebremst auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wird der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug abgeworfen und dabei schwer verletzt. Er erleidet multiple Knochenbrüche, unter anderem im Gesicht. Zur medizinischen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Kaiserslauterner Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die L408 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei Alzey, dass sich mögliche Unfallzeugen unter 06731 - 9110 telefonisch melden. Neben der Polizei Alzey befanden sich noch Rettungskräfte, die Feuerwehren Lonsheim und Flonheim sowie der Landesbetrieb Mobilität im Einsatz.

