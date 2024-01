Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (25.01.2024) kam es gegen 18.00 Uhr im Talweg, der zwischen der Bundesstraße 296 auf der Gemarkung des Landkreises Calw und Aidlingen-Dachtel verläuft zu einer Unfallflucht. Ein 16-jähriger Roller-Lenker, der in Richtung Dachtel fuhr, bemerkte etwa auf halber Strecke zwei entgegenkommende PKW. Hierauf orientierte sich der Jugendliche bereits nach rechts und verringerte im weiteren Verlauf auch seine Geschwindigkeit. Einer der entgegenkommenden PKW soll weiterhin mittig auf der Fahrbahn gefahren sein, so dass er 16-Jährige beim aneinander Vorbeifahren weiter nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge stürzte er. Der unbekannte PKW-Lenker setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Es soll sich um einen hellen Mercedes, Typ B-Klasse mit Calwer Kennzeichen (CW-) gehandelt haben. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

