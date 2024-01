Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall in der Konrad-Zuse-Straße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich war ein medizinisches Problem ursächlich für einen Unfall, der sich am Freitag (26.01.2024) gegen 07.45 Uhr in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ereignete. Ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer, der in Richtung der Calwer-Straße unterwegs war, kam zunächst auf Höhe der Liesel-Bach-Straße nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mittelinsel. Anschließend geriet das Fahrzeug nach rechts und prallte nahezu ungebremst gegen eine Hauswand. Der 53-jährige Fahrer wurde zur Begutachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

