Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Motorradfahrerin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag (25.01.2024), gegen 17:10 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen ereignete. Eine 17 Jahre alter Motorradlenkerin war auf dem linken Fahrstreifen aus Richtung Ludwigsburg kommend unterwegs, als eine noch unbekannte Pkw-Fahrerin auf Höhe des Bahnhofs von rechts auf ihre Spur wechselte. Die 17-Jährige musste daraufhin eine Vollbremsung durchführen, stürzte in der Folge und wurde leicht verletzt. Die unbekannte Pkw-Lenkerin soll kurz gestoppt und die Jugendliche angesprochen haben. Sie fuhr dann allerdings weiter, ohne sich weiter um die 17-Jährige oder den an deren Motorrad entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Die unbekannte Fahrerin soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und ca. 165 cm groß gewesen sein, hat kurze helle Haare und soll mit einem grauen oder silbernen Ford Fiesta unterwegs gewesen sei. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

