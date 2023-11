Erkelenz (ots) - Unbekannte setzten am frühen Freitagmorgen (24.November) gegen 01.15 Uhr Sperrmüll in Brand, der an der Westpromenade vor einem Haus auf dem Gehweg abgelegt war. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. An der Fassade des Gebäudes sowie an einem Holztor entstand durch die Flammen leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

