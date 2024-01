Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schockanruf - Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Donnerstag (25.01.2024) gegen 13.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Schorndorfer Straße Höhe Harteneckstraße in Ludwigsburg beobachtet haben. Dort übergaben eine 84 und eine 55 Jahre alte Frau im Zuge eines sogenannten Schockanrufs mehrere Tausend Euro an einen bislang unbekannten Täter. Zuvor hatten Komplizen telefonisch Kontakt zur 84-Jährigen aufgenommen. Das Telefonat hatte schließlich die 55-jährige Tochter übernommen. Die Täter täuschten ihr gegenüber vor, dass wiederum ihre Tochter in einen schweren Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen sei und nun in Untersuchungshaft sitzen würde. Nur eine Kaution in Höhe einer fünfstelligen Summe könne die Haft abwenden. In der Folge hoben die beiden Frauen eine entsprechende Summe ab. Der Betrag wurde anschließend in der Schorndorfer Straße an einen "Boten" übergeben. Dieser wurde als schmächtiger Mann im Alter von etwa Anfang 30 beschrieben. Er soll rund 170 cm groß sein, blonde Haare haben und mit einem braun-khakifarbenen Parka mit Fellkapuze getragen haben. Er führte einen oliv-khaki-farbenen Rucksack mit.

Als im Anschluss an die Übergabe telefonisch eine weitere Geldforderung bei den beiden Frauen einging, wurden diese stutzig und so flog der Betrug letztlich auf.

Hinweise zu dem beschriebenen Mann nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

