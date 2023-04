Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gegen 19:00 Uhr am heutigen Donnerstag, dem 27.04.2023, erhielt die Polizei Gifhorn Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung am Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn. Die ersten Beamten am Einsatzort trafen auf zwei verletzte Personen, diese wurden durch Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wird nach einem weiteren Tatverdächtigen gefahndet. In dieser Fahndung ist unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen, unter anderem am Tatort, wurden inzwischen vom Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Gifhorn übernommen. Zu Hintergründen und Umständen der Tat können mit jetzigem Stand keine weiteren Angaben gemacht werden.

Presseanfragen richten Sie bitte ab dem 28.04.2023 an die Pressestelle der Polizeiinspektion Gifhorn.

