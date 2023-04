POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hankensbüttel/ Wittingen (ots) - Unbekannte Täter waren am gestrigen Montag bei zwei Diebstählen erfolgreich. Beide Taten ereigneten sich im Norden des Landkreises und in Supermärkten. Eine 80-Jährige hatte ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt, in einem unbemerkten Moment nahm eine bislang unbekannte Person die Geldbörse an sich. Erbeutet wurden so über 100 Euro Bargeld und auch die EC-Karten. Eine 62-Jährige musste an der Kasse ebenfalls feststellen, dass ihr ...

mehr