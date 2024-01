POL-MFR: (2) Auseinandersetzung vor Bar aufgelöst

Georgensgmünd (ots) - Aus bisher nicht geklärter Ursache kam es am Freitag, 29. Dezember 2023, gegen 19.25 Uhr, in 91166 Georgensgmünd, An der Pulvermühle, zu einem Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern. Durch das Feuer wurden das Obergeschoss und der Dachstuhl des Hauses massiv beschädigt, der Sachschaden ...

