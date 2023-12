Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Reichshof (ots)

Zwischen 10 Uhr am 7. Dezember und 10 Uhr am 13. Dezember plünderten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Aucheler Straße Ecke Wehnrather Straße in Reichshof-Sinspert. Die Diebe hebelten den Automaten gewaltsam auf und entkamen mit sämtlichen Zigarettenschachteln sowie Bargeld.

Am Mittwochmittag (13. Dezember) wurde der Polizei ein weiterer aufgebrochener Zigarettenautomat gemeldet. Unbekannte hatten den Automaten, der neben der Bushaltestelle "Hespert" auf der Hesperter Dorfstraße steht, aufgebrochen und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

