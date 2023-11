Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lenkungsgruppe des Regionalen Runden Tischs am Samstag in der Zweibrücker Fußgängerzone anlässlich des Aktionstages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Zweibrücken-Pirmasens-Kreis Südwestpfalz (ots)

Am Samstag, 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, positioniert sich der Regionale Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Fußgängerzone in Zweibrücken, Hauptstraße/Ecke Mühlstraße, und macht auf die nach wie vor relevante Thematik aufmerksam. Wir haben letzte Woche bereits ausführlicher unter

https://s.rlp.de/a2aNO

auf den Aktionstag hingewiesen.

Auf dem im Link enthaltenen Lichtbild der Lenkungsgruppe von links nach rechts:

Stefanie Rothaar - Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pirmasens, Dorothea Scheffe, Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Westpfalz, Sina Schmitt, Interventionsstelle Pirmasens, Susanne Morsch, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Südwestpfalz, Michaela Göke, Frauenzuflucht Pirmasens, Werner Häfner, Polizeidirektion Pirmasens, Eike Schild, Täterarbeit Contra Gewalt Pirmasens, Birgit Kerner, Frauennotruf Zweibrücken.

Interessierte haben die Gelegenheit, sich direkt an die Mitglieder der Lenkungsgruppe des Regionalen Runden Tischs zu wenden. Angestrebt wird eine Gesellschaft, in der Frauen sicher und frei von Gewalt leben können.

