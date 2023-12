Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in der Ispingrader Straße

Radevormwald (ots)

Am Dienstagabend (12. Dezember) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ispingrader Straße eingebrochen. Zwischen 19.00 und 20.30 Uhr brachen die Kriminellen eine Terrassentüre des Hauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Mit einem Möbeltresor, in dem sich Schmuck befand, flüchteten die Täter.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell