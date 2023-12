POL-GM: Korrigierte Pressemeldung - Drei Personen bei Verkehrsunfall getötet

Radevormwald (ots) - Bei einem Einbruch in die Räume einer medizinischen Praxis an der Lohengrinstraße haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (10. Dezember, 15.30 Uhr) und Montagvormittag Bargeld erbeutet. Um in die Räume der im Obergeschoss gelegenen Praxis zu gelangen, kletterten die Täter auf einen Balkon und stiegen durch ein Fenster in die Praxis ein. Auf der Suche nach Beute fanden sie eine Geldkassette, mit deren Inhalt sie sich unerkannt aus dem Staub ...

