POL-GM: Spendentresor aus Kirche gestohlen

Gummersbach (ots)

Einen Spendentresor haben Unbekannte am Sonntagnachmittag (10. Dezember) aus dem Vorraum der St. Franziskus Kirche in der Moltkestraße gestohlen. Den recht schweren, etwa 1 Meter hohen und 40 cm breiten Tresor haben die Täter in der Zeitspanne zwischen 13.45 und 16.45 Uhr in dem unverschlossenen Vorraum der Kirche an sich genommen und abtransportiert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

