Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rettungshubschrauber nach Frontalzusammenstoß auf der L 286 im Einsatz

Wipperfürth (ots)

Am Montagnachmittag (11. Dezember) sind auf der Landstraße 286 in Wipperfürth-Jörgensmühle zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Unfallbeteiligter war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde zur Behandlung in eine Kölner Klinik geflogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Wipperfürther gegen 14.35 Uhr mit einem Renault aus Richtung Kürten kommend in Richtung Wipperfürth gefahren. Nach einer Linkskurve geriet er auf gerader Strecke auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte dort frontal mit dem Suzuki einer 23-Jährigen aus Kürten zusammen. Durch die Wucht der Kollision war der 71-Jährige eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen werden. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort lieferte ein Rettungshubschrauber den Schwerstverletzten in ein Kölner Krankenhaus ein. Die 23-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam nach einer Erstversorgung in das Krankenhaus Wipperfürth.

Derzeit läuft noch die Unfallaufnahme, die durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt wird. Die L 286 ist währenddessen gesperrt - die Dauer der Sperrung ist noch absehbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell