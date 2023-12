POL-GM: Unfallzeugin gesucht

Nümbrecht (ots) - Am Sonntagvormittag (10. Dezember) ist eine Seniorin in Nümbrecht-Harscheid zu Hause von Trickdieben bestohlen worden. Gegen 11.40 Uhr hatte zunächst eine junge Frau bei der in einem Mehrfamilienhaus an der Harscheider Straße wohnenden Geschädigten geklingelt. Die Frau gab an, schwanger zu sein und bat die 72-Jährige um Einlass, da sie sich setzen müsse. Gemeinsam gingen die beiden ins Esszimmer, ...

mehr