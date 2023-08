Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Schwarzes Auto mit Wolfacher Zulassung nach Unfallflucht gesucht

Haslach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Unfallflucht am späten Montagvormittag auf der Suche nach einem schwarzen Auto mit Wolfacher Zulassung (WOL). Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens wurde gegen 11:20 Uhr von einer Zeugin beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Straße "Im Spießacker" beim Ausparken gegen einen dort abgestellten Audi prallte und sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem nun gesuchten schwarzen Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den Ermittlern.

