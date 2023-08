POL-OG: Rust - Ermittlungen laufen

Hohberg-Hofweier (ots) - Gleich drei verletzte Personen waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Dorfstraße. Laut den polizeilichen Ermittlungen befuhr ein Rentnerpaar mit den Fahrrädern die Dorfstraße in Richtung Kirchstraße entlang, als ein weiterer Fahrradfahrer in Höhe des ehemaligen Gasthauses Engel unmittelbar vor den anderen Fahrradfahrern auf die Fahrbahn einfuhr. ...

