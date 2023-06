Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Save the date! Senioren aufgepasst: Sicher Fahren mit dem Pedelec - Offenbach

Offenbach (ots)

(jm) Alle Senioren aufgepasst:

Die Jugendverkehrsschule des Polizeipräsidiums Südosthessen bietet an zwei Terminen ein kostenloses Verkehrssicherheitstraining mit dem Pedelec im Leonhard-Eißnert-Park in Offenbach an. In dieser eintägigen Veranstaltung wird das sichere Fahren auf dem eigenen Pedelec erklärt und geübt. Das Training auf dem Übungsplatz findet jeweils von 9 bis 12 Uhr statt.

Folgende Termine werden angeboten:

- Dienstag, 25.Juli 2023

- Donnerstag, 27. Juli 2023

Anmeldung:

Per Mail: jugendverkehrsschule.ppsoh@polizei.hessen.de

Telefon: 0162 8896098 (Frau Catapano) und 0162 8895674 (Herr Bethge-Koch)

Weitere Informationen können dem beigefügten Flyer oder unter dem Link entnommen werden.

